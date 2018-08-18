发“歧视女性”手册 邯郸复兴民政局：剩余已封存

近日，一本名为《家和万事兴》的红色手册，将河北省邯郸市复兴区民政局推向网络的风口浪尖。有网友质疑其中有涉嫌女性歧视的内容，民政局回应称，网络新闻事件发生后，该局第一时间对剩余手册进行了盘点封存。

中新网报道，15日，有网友在微博发表图文称，邯郸市复兴区民政局在新人领取结婚证时发放了一本名为《家和万事兴》的红色手册，内容中存在歧视女性、有违医学常识的文字内容。该微博经媒体转发引起热议。

这本名为《家和万事兴》的红色手册长度为14厘米，宽10厘米。“家和万事兴”几个字的下面标有白色的“修齐至要”四个字。书中目录分为齐家之道、婚姻、学前教育六部曲、疾病防治、素食、附录六个章节。

网友提出的质疑内容，关于涉嫌女性歧视的内容出现在该书第一章“齐家之道”的第六节——“如何当好姑娘”。该节第7条：姑娘要多干活，少花钱，别嘴馋。第8条：做姑娘的要懂得自重、自爱，现在好多小姑娘上街穿的特别少，裙子特别短，露胳膊、露腿、还露肚脐，男孩看后就会动邪念。要知道万恶淫为首啊！造这个恶谁来负责呢？这不是自己作贱自己吗？关于疾病的说法出现在该书第四章第二节第4条，称腰上的病是夫妻间生气而来。

对此，邯郸市复兴区民政局主管婚姻登记的主任科员李玉江表示：2018年8月2日，一不知名中年妇女携带这本手册来到复兴区婚姻登记处，称该手册内容为宣传传统文化。婚姻登记处工作人员粗略浏览手册内容后，便同意对方将手册留下。

李玉江称，据工作人员回忆，该女子将共计约二三十本红色手册放置到了婚姻登记处，由前来办理婚姻登记人员自行领取。网络新闻事件发生后，该局第一时间对剩余的16本进行了盘点封存。

红色手册中后页显示，该书印刷单位为安阳传统文化交流中心。该交流中心的微店显示，《家和万事兴》红色手册售价为1.8元，网络销售记录显示目前已销售453本。

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