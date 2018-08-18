陈敏尔谈长春长生问题疫苗案：重典治乱去疴除弊

重庆市委书记陈敏尔长春长生问题疫苗案时表示，药品安全是最基本的公共安全，既是民生问题、经济问题，也是政治问题。要重典治乱，去疴除弊。

据《重庆日报》报道，重庆市委常委会17日召开会议，学习贯彻习近平在中共中央政治局常务委员会听取关于吉林长春长生公司问题疫苗案件调查及有关问责情况汇报时的重要讲话精神。陈敏尔主持会议并讲话。

会议强调，药品安全是最基本的公共安全，既是民生问题、经济问题，也是政治问题，承载着人民群众对美好生活的向往。药品安全一丝都不能放松，监管检查一刻都不能松懈。各级各部门要深刻认识药品安全的敏感性和重要性，落实监管责任，让药品安全成为不可触碰的带电“高压线”。各区县要认真履行属地监管责任，药品监管部门要加强对疫苗质量和流通的监督管理，卫生计生部门要加强对预防接种工作的卫生监督，督促企业履行主体责任义务，确保疫苗安全万无一失。要加强对疫苗生产、流通和采购、使用等环节的监督检查，及时发现问题、解决问题，坚决杜绝疫苗供应和管理中的风险隐患。要重典治乱，去疴除弊，提高违法成本，对那些利欲熏心、无视规则的不法企业，对那些敢于挑战道德和良知底线的人，要严厉打击，决不姑息。要坚持正确舆论导向，及时向群众发布准确权威信息，解疑释惑，回应社会关切。

会议强调，要注重举一反三，坚持长短结合，推进标本兼治，加快完善疫苗药品监管长效机制。加强监管队伍能力建设，尽快建立健全疫苗药品的职业化、专业化检查队伍。建立质量安全追溯体系，运用大数据智能化技术，不断提升疫苗药品安全监管水平，切实保障人民群众用药安全。

了解订户特惠