美报告：解放军可能在训练攻击美国与盟邦的目标

美国国防部16日发布“2018年中国军力报告”提及，台湾的国防预算仍占GDP的2%左右，台总统蔡英文最近承诺增加国防预算，但中国大陆的国防预算已增长到台湾的15倍左右，大部分集中在发展统一能力上。

据台湾《联合报》报道，中美关系正因贸易议题陷入紧张之际，美国国防部在一份凸显中国努力提高全球影响力的报告中做出上述评估。五角大厦估算中国2017年国防支出超过1900亿美元。

报告说：“过去三年间，中国人民解放军快速扩大远洋轰炸机作战区域，增加在重要海洋地区作战的经验，并可能在训练攻击美国与盟邦的目标”。

报告指，中国追求远航轰炸机的核能力，中国空军“已被重新分派核任务”：“部署和整合有核能力的轰炸机，将首度提供中国分散于海陆空的‘三位一体’核武力投射系统。”除已有轰炸机外，中国正发展具备核打击能力的长程匿踪战略轰炸机，未来十年可能成军。

尽管解放军持续扩大作战区域，但该报告说，除“展示战力提升”外，北京还想传达什么样的讯息，并不明朗。

报告说，虽然中国的经济增长预料将减速，中国官方的国防预算料将在2028年前超过2400亿美元。报告还说，中国的太空计划进展快速。

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