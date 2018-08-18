蔡英文首度谈85度C事件：政治打压无助两岸关系

台湾总统蔡英文“同庆之旅”过境洛杉矶时引发85度C风波，她在友邦贝里斯当地时间17日与随团媒体茶叙时表示，很遗憾只是买一杯咖啡，就引来这么多的政治打压，让咖啡多多少少走了味。台湾企业被迫做政治表态，且弄得两面不讨好，这样的发展不健康 ，对两岸关系也没什么帮助。

台湾《联合报》报道，蔡英文致词时主动提及85度C事件，她说，起因主要是85度C这家店，刚好就是在她们住的洛杉矶旅馆附近一家店。她觉得台湾人的咖啡店可以开到美国，且有这样子的规模与业绩，真的很难能可贵，“加上我也想在结束一段行程后，喝一杯咖啡，所以我们就跑进去看一看里面的情况”。

蔡英文说，她觉得台湾人可以在国外拓展事业，且能克服种种困难，把事业做得有声有色，对于出国的人，或在异乡居住工作的人，都能提供可以解乡愁的地方，是很有意义的一件事。

“很遗憾的是，只是买一杯咖啡，就引来这么多的政治打压，让咖啡多多少少走了味。”蔡英文说，台湾企业被迫做政治表态， 且弄得两面不讨好，这样的发展不健康 ，对两岸关系也没什么帮助。

蔡英文说，台湾人历经殖民与威权统治后，一步一步走出来的民主与自由，是我们最骄傲的事，整个历程中也看得出台湾人的韧性，也是因为这样的韧性，台湾人不会在压力下低头。

她表示，85度C的事件让我们觉得很遗憾，但遗憾之余，要面对的态度不是相互指责，而是大家要更团结起来，来为台湾的民主与自由坚持，这才是应该面对的态度。

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