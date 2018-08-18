内地居住证增港人国民身份认同？ 聂德权：不要一下拉这么远

中国国务院办公厅9月1日起将印发《港澳台居民居住证申领发放办法》，让常居中国内地的香港人申领居住证，享有多项权利和基本公共服务。香港政制及内地事务局长聂德权表示，难以预计多少人申请，但新安排已回应过往居内地港人经常提出的需要。他说，不要一下子联想到是否会增加港人国民身份认同。

据香港明报网报道，聂德权今早先后出席港台及商台节目。他表示，申领居住证属自愿性质，港府由现在起至推行后，将一直透过驻内地办事处收集商会和在内地读书的港生意见。对于居住证可否增加港人的国民身份认同或更加爱国，他说，“不要一下子拉到这么远”，但“当你回到内地了解情况，与你纯粹看一些资讯，感觉非常不同”，还称过去香港和内地省市关系密切，尤其是广东省。

在税务方面，他表示，了解有人要求“港人港税”，即依照香港税率征税，但由于问题牵涉国家税务政策，故不是简单课题，港府已向中央反映意见。他以深圳和珠海部分地区为例，表示港人缴交与香港相等的税款后，差额由地方政府补贴，但强调这不属国家政策。他认为，“香港人在上面（内地）工作交香港税，但另一方面，我们又希望得到内地的褔利、服务”，但有关福利服务也是由税收支撑，故希望大家理解和从从内地政府角度考虑。

至于粤港澳大湾区，聂德权指出，有关规划“无所谓谁是龙头”，更重要的是互惠共赢。他称，香港年轻人的发展机遇可在香港、内地或海外，没有人可以影响他们作决定，但认为青年应思考其专长在何地和什么行业得以发挥，在作出决定前到不同地方亲身感受，例如未来也可以到大湾区了解一下。

对于“大湾区人”的说法，聂德权称，按他了解该说法是指“我们不单止是香港人，我们亦是大湾区人”，相信日后香港与大湾区各市关系更紧密时，“对大湾区相对内地其他省市，感觉更亲切”。

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