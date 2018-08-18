马英九南门市场拜票涌人潮 支持者盼马选2020

距离选前不到100天，国民党桃园市长选举再升温，台湾前总统马英九继上周陪同市长参选人陈学圣扫南桃忠贞市场后，短短7天内再次陪同到北桃地区的南门市场拜票，所到之处挤得水泄不通，不少支持者抢着合照要签名，还有支持者激动落泪喊“等你好久了”，希望马再选2020。

台湾联合报报道，由于前立委杨丽环日前抛出退党震撼弹，同样选在今早正式宣布参选一事，马英九受访仍强调，国民党正在苦战当中，杨过去受到国民党多年栽培，这次脱党参选“对国民党是打击”，应该再考虑一下，是否要以前党主席身份向杨沟通，他则回应“我想主委会采取必要的行动”。

陈学圣也表示，年初已经走完初选机制，党内务必要团结，因为在野党没有分裂本钱，仍旧希望杨丽环要审慎考量，不要做出亲痛仇快的事情。

由于绿营现任市长郑文灿民调高，蓝营选情相对艰困，马英九乐观面对，“继续努力就会有好结果，（对选情）我们很有信心”；陈学圣也说，谢谢马英九到桃园加油打气，“代表桃园选情再升温，一定会逆转胜！”

马英九首度到桃园区南门市场拜票，包含陈学圣与党籍议员万美玲、陈美梅、黄婉如与林政贤等人都陪同，虽然桃园区被认为绿营票仓，但仍有不少热情支持者与摊贩民众等候马英九到来，争相抢着合照要签名，有的人也送上凤梨、粽子祝贺，足见马英九的高人气。

党部今天也安排马英九、陈学圣到南门市场老字号的熊师傅水饺用餐，大啖养生的香菜、九层塔、火龙果等口味水饺，老板熊福秋表示，自己开业四十多年，水饺养生多元，这是“胜利水饺”，还致赠一串粽子，祝福陈学圣“包中”胜选。

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