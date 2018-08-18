吴敦义：新北生存之战 翻船全党覆灭

距年底县市长选举投票日不到百日，台湾各县市参选人短兵相接。国民党主席吴敦义周三中常会上自评年底县市长选举，对国民党而言，新北市长选战是生存之战、台中市长选战是胜负之战、高雄市长选战则是翻天覆地之战。

台湾联合报报道，对党中央强势介入提名而引发争议的新竹县长选战。与会常委转述，吴敦义在会上难掩无奈的说，清楚外界会把国民党新竹县长选战胜败的帐算在他头上，也开玩笑提醒与会常委，新竹县长提名转折是因常委们提案、通过，大家也要一起努力打赢。

年底九合一选战脚步日近，国民党周三中常会上，各县市选情也成常委关注焦点。主持常会的吴敦义原本多数时间都在倾听，在会议将结束时，因中常委李德维反映，外面都在说国民党“无主席”，建议吴能多行销自己，甚至由文传会派员随行协助曝光。

会中李德维认为，无党籍的台北市长柯文哲也是靠包装才有今天热度，吴敦义是选战高手，若能调整一些小地方，适度提升曝光、强化形象塑造，可改善外界印象，对党形象提升也有帮助。

与会人士转述，吴敦义听完建言后表示，“选赢才是重点”，他个人形象塑造不是重点，重要的是要能扎实的帮助党提名参选人赢得年底选战，且若因要加强他的曝光还要再多请一个人，党务经费如此拮据，他也不舍得。

吴敦义更直言，他现在为帮党提名参选人辅选，到全台各地恳托基层桩脚“搏感情”，场合多是吃饭、喝酒、聊天、泡茶，这样的场景怎么开放，“要赢选举，全力做就好”。

与会常委表示，常会结尾前，吴敦义也分析，年底县市长选举，新北市长选战将是国民党生存之战，若新北市长参选人侯友宜无法胜选，不要说党内有几个太阳，包括他与新北市长朱立伦在内，全党都会覆灭，“新北翻船，国民党还有明天吗？”

至于年底选战关键，吴敦义分析，台中市长选战将是与民进党的胜负之战，高雄市长选战则是翻天覆地之战，只要高雄市长参选人韩国瑜能够胜出，国民党在年底选战就是大赢。至于台北市长选战，吴则说他正努力中，也盼常委提供锦囊妙计。

党务人士直言，吴敦义发言也反映，吴评估年底六都市长选战，目前看来新北市与台中市是有机会拿下。

谈到韩国瑜公开抱怨党连一碗卤肉饭都没给，吴敦义在常会上也回应，党务经费确实拮据，但他一直努力寻求民间力量协助党提名的参选人，也一直在帮韩国瑜，对韩目前选情状况还不错也感到欣慰。

了解订户特惠