酒店推“天价”茶叶蛋 官方：市场行为无权干涉

据北京时间报道，近日，江苏无锡太悦度假酒店公开销售的每颗2899元（人民币，下同）的茶叶蛋成了网红，“精选桐木关绝品金骏眉泡制，海拔1140米农家散养土鸡蛋，江湖上传说的牛栏坑肉桂，精选果碳、潮州红泥炭炉，冬虫夏草、铁皮石斛等八味秘制配料，经过24小时文火慢煨，12小时静置而成”。

对于该茶叶蛋的走红，网友议论纷纷。有人认为这是哗众取宠，和某针管书法家有异曲同工之妙，有人询问“吃了会上天?”，还有人一口认定“这不是洗钱吗”，也有网友就所谓“精选果碳、潮州红泥炭炉”提出质疑：“再牛逼的木材烧出来的火温难道还有差别?”，更多网友自嘲，“贫穷限制了人的想象，吃一个传说中茶叶蛋，竟要花上我差不多半个月的工资。”

对此，酒店工作人员回应称，酒店处在度假区内，风景优美水土良好，这款茶叶蛋选用酒店自家养的鸡下的蛋，再辅之以名贵食药材煨制而成，且仅限量销售100颗，所以售价较贵。

该工作人员强调，2899元每颗就是茶叶蛋的价格，并不赠送其他物品，目前100颗茶叶蛋已售罄，近期也不会再生产，“你想买也买不着”。至于酒店为什么要卖茶叶蛋以及这种鸡蛋平时售价几何，该工作人员称请示领导后答复，但截至发稿前，未获回复。

酒店卖2899元一颗的茶叶蛋是否违规？无锡市滨湖区价格检查所对此回应称，茶叶蛋属于市场定价，只要酒店明码标价就不违规；市场监督管理局则表示，该酒店经营范围包括食品销售，不属于超范围经营，不违规。

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