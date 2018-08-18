殡葬改革废棺木被大批购入做成家具

中国媒体报道，最近因推动殡葬改革，以火葬取代土葬，各地棺木滞销无处可去，便有人从中看到商机，收购废弃棺木制成木板，再出售给家具厂制作家具或作装潢板材。

据微信公号“南京零距离”16日报道，江苏宿迁沭阳县观众向《零距离》反映，近两个月来，天天都有大量废弃棺木被拉到当地，这么多棺材拉到沭阳到底干什么？又是谁拉过来的呢？

报道指，在沭阳县桑墟镇的一家院子里，堆放了大量的木板，这些木板有的被漆了黑色，而有的被漆成了红色，知情人说，这些木板都是棺材被拆解的。

知情人表示，外地实行殡葬改革，不再使用棺材，所以做成的棺材都是以非常便宜的价格出售，有人从中看到了商机，大量收购，以图牟利。“废弃棺木开出来的木方，1000元一吨，卖到厂里面做成装潢板，可以卖3000多元”。

沭阳县桑墟镇的一家板材加工厂，刚刚拖回来两大卡车拆解好的棺木，工人们正在紧急卸货。负责人表示，光他家就拖了30车，一车20吨，在当地还有多家在使用棺木来做板材。

在沭阳县与东海县交界处的一处码头，还有大量拆解好的棺木被堆放在那里，最后都将送往当地的板材厂进行加工。棺材拆卸完毕后，会被加工成各种家具的部件，谁也看不出原来的形状，材料的价格又比正常价格便宜不少，所以才有了这门生意。

对于将棺木加工成板材的做法，有的人持赞同的观点：认为这是在利用资源，不会造成资源浪费。而有的人则认为：这属于欺诈，剥夺了消费者的知情权。

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