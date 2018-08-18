杨丽环脱党参选 民进党：谨慎以对 国民党：吸走蓝票

国民党前立委杨丽环今天宣布以无党籍身份参选桃园市长，国民党地方人士认为，杨丽环虽挂无党籍，但势必影响国民党市长选情。民进党人士认为，对杨丽环脱党参选乐观面对，谨慎以对。

台湾联合新闻网报道，基层出身的杨丽环，一路以来扎根桃园基层，三年前立委选举失利，但她持续酝酿实力，自去年开始表态参选桃园市长。国民党桃园市党部的桃园市长初选民调，杨丽环相当不满，沉寂一天后，即在面簿发文恭喜陈学圣。

国民党为在地整合资源，成立桃园市蓝天志工团，由杨丽环担任团长，7月16日传出桃园市党部主委杨敏盛向中央开口“换圣”风波，杨丽环在面簿开第一枪，不推举在地好人才，竟欢迎外县市人士空降到桃园参选市长，桃园真的没人才吗？8月9日杨丽环即发表退党声明。

国民党地方人士认为，杨吸到的肯定是国民党的票。民进党地方人士认为，杨长久经营地方社团、妇女会、青工会等团体，她未必能打败郑文灿，但有可能打败陈学圣，成为桃园第二，即掌握桃园国民党话语权，未来在市政方面有一定影响力。

桃园市议员詹江村表示，就实力来看，杨丽环的确受委屈，即便输掉初选民调，仍然感觉得出参选到底的决心。

桃园市议员杨家俍说，杨丽环用无党籍参选，未必影响到民进党的市长选情，但若未来杨丽环和无色觉醒结合，恐怕会间接影响市议员席次，对此局势不敢大意，抱持乐观面对，谨慎以对。

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