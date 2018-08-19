中国首个老旧厂房保护利用与城市文化发展联盟成立

2018中国全国老旧厂房保护利用与城市文化发展论坛昨日（18日）在北京朝阳规划艺术馆举办，北京、上海、天津、重庆等39个城市（城区）近百家老旧厂房改造转型的知名文创园区参加。全国首个老旧厂房保护利用与城市文化发展联盟正式成立。截至目前，全市腾退老旧厂房达242个，已经转型利用的老旧厂房占地面积601万平方米，正在转型改造的占地138万平方米。

据北京晨报报道，2018全国老旧厂房保护利用与城市文化发展论坛由北京市文资办指导，北京市朝阳区联合中国文化产业协会、中国传媒大学文化发展研究院等相关机构共同主办。

活动包含全国老旧厂房保护利用与城市文化主题展、主题论坛和成立联盟等内容，全面展示了近年来我国老旧厂房保护利用与城市文化发展的重要成就。

园区特色各有千秋。主题展用黑白照片展示了老旧厂房的历史，用彩色照片展示了老旧厂房“凤凰涅槃”的靓丽新生。一幅幅对比照，带领观众穿越老旧厂房的“前世今生”。

在论坛中，工信部工业文化发展中心副主任孙星表示，工信部高度重视老旧厂房等在内的文化工作，去年启动了首批国家工业遗产的认定工作，今年正在认定第二批国家工业遗产，涵盖了省、自治区、直辖市和中央的企业。我国工业遗产的保护和老旧厂房的改造最早从北京、上海、杭州、成都、重庆、深圳等一二线城市开始，目前已经向三四线城市延伸，成为各地区产业调整转型升级的一个重要环节。

北京市目前腾退老旧厂房达242个，北京市国有文化资产监督管理办公室主任赵磊称，到了2020年，北京将再腾退出约1000家一般制造型企业，腾退的老旧厂房资源将更加丰富。

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