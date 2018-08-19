赴韩中国游客今年6月同比增49%，韩旅游界：将大力促销

韩国企业界表示，韩国零售商正加快吸引更多中国消费者，韩国最大的免税运营商乐天免税店（Lotte Free）称，已与中国在线支付平台签署合作协议，将开展联合促销活动。

据海外网今天（19日）引述韩联社消息，乐天的一名代表说：“在恢复合作关系后，我们将率先努力吸引更多的中国游客。”这家韩国公司表示，还在推动加强与中国其他支付服务的合作。此外，韩国零售巨头新世界食品集团（Shinsegae DF Inc.）旗下免税子公司近日表示，与中国在线旅游平台建立营销合作关系，并计划与中国在线支付平台合作。

值得一提的是，今年6月赴韩旅游的中国游客人数为379891人，比2017年6月增长49% 。不过，今年的最新数据仍低于2016年6月的758534人。

另据《亚洲经济》消息，今年“五一”期间，乐天免税店的中国顾客消费金额也有大幅上涨。假期期间，乐天免税店整体的销售额同比增长了45%，其中，中国顾客所占比重达70%。同时期，新世界免税店的中国顾客消费额同比增长了95%。

韩国旅游业界当时分析认为，中国团体游客虽然还没有回归，但购买力强的自由行游客人数不断增长，给低迷的流通业带来了生机。未来，韩国流通业将全力吸引中国散客购物。

而反观去年的数据，韩国业界和各免税店的业务报告称，在韩国免税店业排名第一的乐天免税店去年销售额为5.4539万亿韩元，同比减少10亿韩元(约合600万元人民币);营业利润为25亿韩元(约合1485万元人民币)，较前一年的3301亿韩元锐减99.2%，创历史最低水平。报道说，多个因素造成乐天免税店业绩低迷，主要是“萨德”风波致赴韩中国游客锐减，以及仁川机场免税店租金上涨等。乐天免税店曾多次与仁川机场方面就租金等事宜磋商，最终无果后，决定撤出第一航站楼4个区域中的3个区域。

免税店从业人员当时表示，“虽然已经尽力吸引东南亚游客，但仍然难以填补中国团体游客的空缺。”他表示，期待今年年内可以摆脱“萨德”的负面影响，尽快迎来大批中国游客。

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