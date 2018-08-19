台北医院火灾酿13死家属批：医院避而不谈

台北医院7楼护理之家本月13日发生火警，酿成13死11伤，家属今天（19日）上午8时在板桥殡仪馆举行头七功德法会，在法会中场休息时，由死者刘福有的家属代表发表声明，不希望只把错归咎在第一线人员，而忽略了最根本的问题。他表示，“两次会谈医院避而不谈，家属在处理后事时，内心充满遗憾！”

据中时电子报报道，法会中场休息时，有家属不满政府相关单位的处理方式，直接在灵堂内与卫福部人员争吵表达诉求。死者刘福有的家属则代表9名死者家属发表声明。

家属表示，这七天来以来，家属除了安排亡者的后事，一直在等待，等待医院可以给予医院事件始末的初步答覆，令人难过的是，在之前的2次会议，院方针对此事都避而不谈，家属在处理后事时，心理充满着遗憾。

家属指出，遗憾不知道如何向亡者诉说事发经过，以让亡者一路好走，希望相关单位，可以尽速厘清真相并加以说明，慰亡者在天之灵。

家属提到，这段时间，各地专家对此事发表的评论，了解这次的事故，是从护理之家的硬体设施不足，乃至救灾时的应变计画失灵，导致如此多的伤亡。他说：“这是一个整体、系统性的异常，不希望最后，只是把错归咎在第一线人员身上，而忽略了最根本的问题。”

家属表示，护理之家的配置，真如院方说的一切合法，但现实中却发现还有很多不足的地方，希望政府可以从根本开始改革。从法条、稽查到正确防灾观念的宣导及演练。在这老年化的社会，长照是政府需要持续发展监督的事业，衷心希望不要再有下一次事件，再有更多的家庭承受着现在所经历的一切。

九名死者家属包括吴士奇、李施玉珠、林丁凤、叶徐圆妹、李循良、刘福有、王仁杰、黄林新女及张救。

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