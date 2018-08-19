中国网贷机构合规检查即将展开 拟年底前完成

中国P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室日前（17日）下发《关于开展P2P网贷机构合规检查工作的通知》和《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》，显示网贷机构合规检查即将展开，全国统一标准，年底前完成。

据路透社昨天（18日）引述中国中央人民广播电台的报道称，通知提出四点总体要求，包括标准统一、全量覆盖、真实准确、查改结合。这些检查将严格按照网贷“1+3”（一个办法，三个指引）制度框架及有关规章制度，统一明确标准，提高质效，从严把关；针对已经纳入各省（区、市、计划单列市）网贷风险专项整治名单的网贷机构开展检查，做到机构与业务检查全覆。

根据安排，本次合规检查应于今年12月底前完成，机构自查、自律检查、行政核查的具体进度可由各地因地制宜，稳妥安排。在检查方式上，机构自查与自律检查、行政核查压茬推进、有序展开。

新华社上周日报道，针对近期部分网贷机构出现风险，近日互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、网贷风险专项整治工作领导小组办公室联合召开网贷机构风险处置及规范发展工作座谈会，拟订十项举措应对网贷风险，包括指导网贷机构通过兼并重组、资产变现、与金融机构合作等多种市场化手段缓释流动性风险。

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