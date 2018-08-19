首个中国医师节：“B超神探”等80位医师获颁“医师奖”

首个“中国医师节”庆祝大会暨第11届“中国医师奖”颁奖大会今天（19日）在北京人民大会堂举行。

据澎湃新闻报道，80名来自全国各地，从院士到乡村医生，涵盖了妇产科、儿科、麻醉科、全科、中医科、口腔科等35个临床专业的医师获得“中国医师奖”。

2017年11月3日，国务院批复了原国家卫生计生委《关于申请设立“中国医师节”的请示》，同意自2018年起，将每年8月19日设立为“中国医师节”。

对于设立医师节的意义，中国医师协会会长张雁灵在接受媒体采访时说，第一是提升医生职业的荣誉感，第二是推动全社会对医生群体的关爱，第三是推动医生行业的职业精神建设和职业道德建设。

“中国医师节”是继教师节、记者节、护士节之后，经国务院批准设立的第四个行业性专属节日。

据悉。共有339万执业注册医师和90万乡村医生度过首个医师节。此次评选出的80名医师奖获奖者，地域分布广，范围覆盖全国大部分省份，大大提升了本届医师奖的知名度和影响力。他们中有享誉国内外的名医大家，有引领学科发展的院士，也有长期耕耘在临床医疗一线的专家，还有扎根基层的全科和乡村医生。而包括“B超神探”贾立群、见义勇为救助溺水者的沈醒杭、“60分贝暖医”江学庆等获奖医师事迹均广为流传。



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