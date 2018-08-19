西安破获一起虚拟货币被盗案 涉案金额达六亿人民币

今年3月30日，西安市公安局经开分局接到一名张姓男子报警称，他的个人电脑疑似被非法入侵，大量虚拟货币一夜之间被洗劫一空，其市值达上亿元。西安市公安局经开分局凤城路派出所所长张现利说，因为案情巨大，这被认为是陕西省多年来从未发生过的计算机犯罪。

据央广网今天（19日）报道，此案件立即引起了公安机关的高度重视，陕西省公安厅将此案列为挂牌督办案件，西安市公安局立即成立专案组，全力展开侦破。西安市公安局刑侦局反诈中心主任贾焘说：“我们也借鉴了很多国内外的案例，主要是追踪虚拟货币的流向，很多是在境外，需要去协调；另外还有外文的资料，需要翻译研究。”

在侦查中民警了解到，犯罪嫌疑人通过网络黑客技术，在受害人没有任何操作的情况下，远程控制并盗取安全性较高的虚拟货币账户，而且几乎没有留下任何作案痕迹，让案件的侦破陷入困境。

专案组通过各种渠道广泛协调沟通，通过虚拟货币的流向发现，涉案资金不断被拆分、层层转移。根据这一轨迹，警方先后调取了三万多条线索，进行筛选研判、排查分析。先后奔赴多个省市，行程达2万多公里。经过三个月的努力，专案组终于捕获到一条突破性线索，嫌疑人周某浮出水面。西安市公安局刑侦局民警卫元祥介绍说：“一直追查了很久，动用了很多资源，(获得了)国内外很多平台的协助。哪些用于转移赃款，哪些用来洗币、提币，我们全部查清了。”

随后，专案组立即围绕周某展开了两个月的工作，最终锁定了团伙的其余两名成员崔某和张某，两人分别在北京、长春等地活动。西安市公安局刑侦局副局长党凯军介绍说，三名嫌疑人活动在不同省市，相隔千里，且他们为高智商犯罪团伙，反侦查意识极强。专案组为确保收网行动成功，多次召开专案会议，反复推敲抓捕方案。8月初，专案组兵分三路赶赴湖南、长春、北京，开展抓捕工作。

今年8月15日，在掌握了大量证据后，抓捕时机成熟。在湖南、长春、北京警方的配合下，陕西警方的三个抓捕组同时展开抓捕行动，三名嫌疑人全部落入法网。在大量证据面前，犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。

党凯军说，经审查，三名嫌疑人均为高级黑客，曾供职于国内知名网络科技公司，曾多次通过互联网非法入侵、控制公司企业和个人网络系统，获取非法收益，初步查明涉案金额达6亿元。目前，案件仍在进一步审理当中。



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