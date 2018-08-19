台当局以“越界”为由 两天内连扣两艘大陆渔船

台当局“澎湖海巡队”再以“越界”为由，两天内连扣两艘大陆渔船，船员遭带走盘问。

据海外网今天（19日）引述台湾媒体报道，台湾“海巡署”舰队分署“澎湖海巡队”，针对大陆伏季休渔期结束“规划威力扫荡”，连续两日都“有斩获”，继昨天（18日）以“越界”为由查扣一艘福建籍渔船后，19日又查扣一艘湖南籍渔船。台媒还强调，这是澎湖首次查扣湖南籍渔船。

“澎湖海巡队”声称，该队出海巡逻时，于上午6点22分在小门西北16.6海里发现一艘大陆渔船，“疑似渔货搬运船”，放广播警示。

报道称，船员拒绝受检，“澎湖海巡队”强靠登船检查，船上有六人，并无任何渔具及渔货，“海巡队”连船带人查扣返队查处。船上船员表示，是受雇于公司，出海寻找机械故障的船只，台方正进一步查证其说法。

台当局以“越界”为由查扣大陆渔船也不是第一次了，7月24日，台湾“海巡署”就在金门海域以“进入限制海域”为由查扣了大陆籍货船“安泉州68”号货轮，还表示将对货船处以30万新台币（约人民币6.6万元）到1000万新台币（约人民币220万元）不等的罚款。

针对台当局这种做法，厦门大学台湾研究院教授张文曾表示，台当局把民间渔业纠纷操作成政治议题，企图通过强硬执法向民众做一场维护渔民利益的“政治秀”。这对实际解决问题没有任何帮助。如果台当局真心想维护渔民权益，可以通过回归“九二共识”，尝试打开官方渠道来取得突破，而不是采用激化矛盾这种愚蠢做法。

针对台湾方面粗暴对待大陆渔民一事，国台办曾多次指出，多年以来，大陆方面为两岸渔民正常作业提供保障，维护良好的作业秩序，保障两岸渔民的生命财产安全，做了大量的工作。大陆方面对台湾的渔民一向以同胞情谊相待，我们在沿海多个地方设立了台湾渔民接待设施，为台湾渔船和渔民提供避风、补给、抢险、救助等相关的帮助。两岸同胞是骨肉兄弟，将心比心，台湾方面应当停止以粗暴和危险的方式来对待大陆渔民，保证相关渔民的生命财产安全。

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