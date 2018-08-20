管中闵矽谷演讲 重申不轻言退出台大遴选

台湾大学教授管中闵昨天在美国矽谷指出，只要台大校长遴委会没有放弃，他会坚持下去并与台大同进退，为大学自主和台湾未来教育改革而努力，他强调压力再大也不轻言退出。

据联合新闻网报道，管中闵在加州圣克拉拉会议中心（Santa ClaraConvention Center) 就台湾高等教育和台大未来的角色发表演说，吸引上千名观众到场并开放提问。

面对台大校长遴选风波，管中闵觉得在关键时期被推上风口浪尖，成为大学自主的代表。他表示，如果退出，台大校长一职势必因政治介入而重启遴选，他的坚持是为维系大学自主不受政治干扰，所以压力再大也不轻言退出。

管中闵说：“台大校长一职迫在眉睫，从今年一月到现在还没解决。因他还在校任教，所以耽误的不是他个人，而是整个台大的变革及台湾社会改变的可能。”

科技改变人类生活习惯，教育与学习方式当然也须转变。他说：“变革是改变台大的唯一出路。”

他认为，未来大学应该是开放、平等的学习中心，以学习者为主体，培养学生面对新科技和解决问题的能力，而不只是传递科系带来的“套装知识”。

他强调台大是驱动台湾高教改革、社会变革最具枢纽作用的机构，希望藉著改变台大，成为进一步改变的基础。台湾学生必须放眼国际，与全球结合，培养面对国际化的能力和挑战，带领台湾迈向世界。

对于未来发展，管中闵开玩笑表示，希望有预测未来的能力。虽然前景不乐观，但他也不会太悲观，并以“三军可夺帅，匹夫不可夺志”来比喻他的决心和心情。

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