住建部盯紧房价"冒尖"城市 新一轮楼市调控蓄势待发

自7月31日中共中央政治局会议提出“坚决遏制房价上涨”以来，住房和城乡建设部先是于8月7日在辽宁沈阳召开部分城市房地产工作座谈会，对参会各城市未来房地产调控工作提出了进一步要求；随后，8月17日又约谈了海口、三亚、烟台、宜昌、扬州五市政府主要负责人，要求严肃清理查处捂盘捂地、囤房炒房等问题，大力整顿规范市场秩序，严厉打击投机炒作，遏制房价上涨。

据《证券日报》报道，上海易居研究院智库研究中心总监严跃进表示，此次住建部对于上述5个城市政府负责人进行约谈，政策取向比较清晰。首先，这5个城市是7月份国家统计局70城房价数据中涨幅较大的城市，且排名均比较靠前，所以，是抓典型的调控思路。其次，7月份向来是楼市传统淡季，但这5个城市房价涨幅依然创新高，所以，必须要对其进行管控。

在国家统计局公布的7月份70个大中城市新建商品住宅销售价格情况变动中，海口、扬州、烟台、宜昌、三亚5个城市的房价环比涨幅依次为2.3%、2.8%、2.9%、2.9%、3.7%，尤其是三亚，3.7%的环比涨幅居首位。而从一线城市表现来看，北京、广州、深圳7月份房价涨幅仅为0.2%、0.6%和0.5%，上海则是回落0.1个百分点。

58安居客房产研究院首席分析师张波表示，中央明确表示“坚决遏制房价上涨”，预计房价问题将是住建部下半年重点关注的核心调控问题，这五个城市的约谈只是开始，未来，只要房价出现过快上涨的城市，都有可能被住建部“重点关照”。

在7月份中国楼市调控密集程度刷新历史纪录后，8月份以来，各地发布的与房地产市场相关的调控政策也已超过25次。

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