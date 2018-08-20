昔日“二把手”离世后 陈峰家族加强对海航集团的掌控

海航集团董事长陈峰本月提拔两位家庭成员担任集团关键职位，这让陈峰家族在海航“二把手”突然离世后，加强了对这家面临困境企业集团的掌控。

彭博社引述知情人士透露，陈峰之子陈晓峰已经被提拔为集团的副首席执行官，将负责集团的国际业务。本月稍早，这位65岁的董事长已任命他三十多岁的侄子担任集团的首席投资官，并兼任一个投资子公司的执行董事长。

海航集团目前背负的债务在中国企业中名列前茅，截至去年12月底超过850亿美元。海航集团联席董事长王健上个月去世，令公司的正常化计划横生变数，因为据悉王健是海航集团当初收购大量资产背后的主导者，而海航目前又在变卖这些资产。

过去数年部分中国企业在全球范围内大举收购备受瞩目的资产，动作之大前所未见，海航集团就是其中的排头兵；去年中国政府开始限制它们的收购行动，因为担心企业负债水平难以为继。海航集团还引起了美国和欧洲监管机构的注意，对于它的所有权提出了疑问。

前述新任命的副首席执行官陈晓峰，之前在6月被任命为王健的助理；在那之前，他是海航北美的总裁。本月，他和他的堂兄陈超进入了Swissport Group的董事会。海航集团于2015年收购了这家航空地勤服务商。谭向东仍然担任海航集团的首席执行官。



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