中国据称开始新一轮P2P网络借贷机构合规检查

根据彭博新闻社获得的一份文件，中国当局在继续整顿P2P网贷行业，开展了新一轮的行业合规检查。

据彭博社报道，根据这份8月13日的由互联网金融风险专项整治工作领导小组发布、中国银保监会代为盖章的文件，监管机构希望通过合规检查稳妥有序化解存量风险，引导行业良性退出，保护出借人和借款人合法权益。文件称，本次合规检查包括P2P公司自查以及地方行政核查，应于2018年12月底前完成。

华泰金控驻香港的金融分析师陈姝瑾通过电话表示，此举对行业有利，因为该行业缺乏监管；现在政策方向给了P2P行业更大的确定性，即优秀的平台将能够活下去。

中国在过去两年里遏制金融风险的举措也给P2P平台造成了压力，但在中国信贷市场收紧、银行业监管者罕见地警告储户要为高收益率产品做好损失全部本金的准备之后，这个1,390亿美元的行业所面临的压力在近几个月里加剧。

官方数据显示，中国的P2P平台共计拥有约5000万注册用户。

总部位于上海的盈灿集团称，包括停业或受到警方调查的平台在内，7月份至少有223个平台出事，使得问题平台总数超过了4500个。盈灿的数据显示，上月贷款余额从6月份的1.3万亿元人民币下降了26%，至9560亿元人民币（1906亿新元）。

文件还显示，各方确认的基本符合信息中介定位和各类标准的网贷机构，将接入信息披露和产品登记系统，经过一段时间运行检验后，条件成熟的机构可按要求申请备案。

该文件对P2P平台提出了108个问题，其中包括：是否参与自融，是否向出借人提供担保或承诺保本保息，是否违规发放贷款，平台是否从事代销其他金融产品或开展类资产证券化业务。



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