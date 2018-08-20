“温比亚”致中国内地多省暴雨破历史极值　徐州7死河南2死

连日来，台风“温比亚”在浙江登陆后一路强势北上，所到之处的河南、安徽、山东、江苏等地迎来强降雨天气，多地日降雨量突破历史极值。其中，受“温比亚”影响，徐州市暴雨导致至少7人死亡，河南省因灾死亡2人。

据中国新闻网报道，中央气象台当日6时继续发布暴雨黄色预警及海上大风黄色预警。

自15日14时生成后，“温比亚”17日就已登陆，成为继“安比”“云雀”“摩羯”之后，今年第四个登陆华东地区的台风。登陆之后，“温比亚”一路向北，所到之处给河南、安徽、山东等地带来强降雨天气。

16日以来，河南东部、山东中部和西南部、安徽北部、江苏西北部等地出现大暴雨或特大暴雨。其中，河南、山东、安徽、江苏共15个县市日降雨量突破历史极值。安徽超过全省一半面积遭遇100毫米以上降雨；河南中东部、安徽北部、江苏东部沿海及浙江舟山群岛出现8-9级阵风，多地出现洪涝灾害。

部分地区灾情特别严重。据初步统计，受“温比亚”影响，截至19日14时，此次暴雨已致徐州7人死亡18人受伤，90多万人受灾。河南省则因“温比亚”有2人死亡，340.6万人受灾。

中国应急管理部高度重视灾情，在上海、江苏、浙江、安徽、河南等地，截至19日10时共参加强降雨灾害抢险救援274起，出动消防车351辆次、官兵2200人次，抢救被困人员220余人，转移疏散群众千余人。

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