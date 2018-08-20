北京住房租赁企业召开座谈会：承诺不涨租，将12万套房源投向市场

昨天，北京市房地产中介协会召开座谈会，自如、相寓、蛋壳公寓等10家主要住房租赁企业负责人参加，共同承诺落实“三不得”要求，并承诺不涨租金且拿出手中共计超过12万套的全部存量房源投向市场。

据《北京晚报》报道，座谈会分析了当前房屋租赁行业面临的严峻形势，租赁住房企业规范自身行为的重要性，研究了促进房屋租赁市场健康发展的具体措施。参加座谈会的住房租赁企业对共同努力维护行业健康有序发展达成高度共识，坚决落实市住建委要求，共同承诺“三不”：不利用银行贷款等融资渠道获取的资金恶性竞争抢占房源；不以高于市场水平的租金或哄抬租金抢占房源；不通过提高租金诱导房东提前解除租赁合同等方式抢占房源。同时，各企业还明确承诺全面加强对业务人员的管理，决不允许哄抬租金抢占房源，对于触碰这条“红线”的业务人员，一经查实从重处理直至开除。

为稳定租房市场，参会企业明确承诺不涨租金且拿出手中全部存量房源投向市场，其中自如8万间、相寓2万套、蛋壳公寓2万间、中天置地1500间、乐乎公寓1000套、小家联行1000间、魔方公寓900间、美丽屋775套、世杰佳园400间、润邦润家150间，总计超过12万间。

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