尼尔森：2018年第二季度中国消费者信心指数保持高位

尼尔森20日发布的2018年第二季度中国消费者信心指数报告显示，二季度中国消费者信心指数为113点，较上一季度降低2个点，但仍保持高位。

据中新社报道，尼尔森消费者信心指数衡量消费者对于就业前景、个人财政以及消费意愿三个方面。消费者信心指数高于100则为积极，反之则为消极。

尼尔森此次发布报告显示，二季度中国就业预期(75点)、个人经济情况(68点)、消费意愿(60点)均保持高位，较去年同期呈现稳中有进的态势。其中，就业预期涨幅最大，较去年二季度的68点跃升了7个点；消费意愿同样经历了较大涨幅，在去年二季度56点的基础上增长了4个点。

尼尔森中国区总裁赵新宇表示，中国GDP增速连续12个季度稳定运行在6.7%—6.9%之间，对就业带动效应不断增强。同时，随着“放管服”改革的持续深入推进，中国的营商环境不断改善，市场主体不断涌现，创造了大量新的就业岗位。

赵新宇强调，在经济平稳发展的同时，中国政府针对消费领域的短板连续发力，不断提升供给的“质”和“量”，助推消费升级，通过优化消费环境提振了消费者的消费意愿。

从不同区域来看，二季度，东部地区消费者信心指数从一季度的124点跃升至126点，持续领涨消费者信心指数。

报告显示，东部地区各指标均呈现稳中有进的态势，其中，个人经济状况从上一季度的81点升至84点；消费意愿从一季度的72点增长至73点，就业预期与上一季度持平，为82点。

从不同类别城市看，三线城市消费者信心指数从一季度的112点增长至116点，增长最为显著，二线城市及农村消费者信心指数继续保持高位运行，分别为113点和114点，一线城市和四线城市保持稳定，分别为111点和110点。

报告指出，虽然一线城市消费者信心指数有所下降，但其消费意愿依然稳定在64点，与一季度持平。尼尔森数据显示，对比去年，一线城市中59%的消费者家庭支出增加，远高于全国的平均值46%。

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