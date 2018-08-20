报告：中国网上外卖用户超3.6亿

8月20日，中国互联网络信息中（CNNIC）发布第42次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》）。网上外卖方面的统计显示，截至2018年6月，我国网上外卖用户规模达到3.64亿，相较2017年末增长6.0%，保持增长态势。其中，手机网上外卖用户规模达到3.44亿，增长率为6.6%，使用比例达到43.6%。

据澎湃新闻报道，政策环境方面，外卖行业相关监管政策趋于完善。上半年《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》正式实施，对外卖餐饮实体店铺和食品经营许可证均作出要求，并进一步明确了平台主体及餐饮商家责任。监管政策的完善有利于推动行业规范发展，但在一定程度也提高了行业进入门槛。

行业格局方面，上半年外卖餐饮市场格局保持相对稳定。美团外卖和饿了么仍占据主要市场份额。2018年4月，饿了么被阿里巴巴全资收购，行业资源进一步汇聚。在政策收紧与资源聚集的双重作用下，预计下一阶段行业将维持当前格局，较难再出现大型外卖平台。

产业发展方面，外卖送餐物流系统不断完善，利用短距物流配送连接生活服务各个领域。借助大数据、人工智能等新兴技术，外卖物流配送效率大幅提升，市场主流外卖平台借助智能配送系统可将每单平均配送时长控制在30分钟内。在构建起高效配送体系后，外卖平台借助即时配送优势拓展业务半径，形成生活服务领域生态体系。如饿了么成为阿里巴巴新零售生态系统的基础支撑；美团则推出线下零售门店“掌鱼生鲜”，与外卖、配送、餐饮等业务统筹布局零售生态。

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