北京PM2.5浓度前7月下降14.1%

北京市7月份的空气中细颗粒物（PM2.5）平均浓度为50微克/立方米，同比下降3.8%。1-7月，全市PM2.5平均浓度为55微克/立方米，同比下降14.1%。另外，北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划近期将发布。

据《新京报》报道，7月份，北京市空气中细颗粒物（PM2.5）平均浓度为50微克/立方米，同比下降3.8%。1-7月，全市PM2.5平均浓度为55微克/立方米，同比下降14.1%;颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）浓度分别为85微克/立方米、7微克/立方米和40微克/立方米，同比分别下降9.6%、30.0%和13.0%;累计达标113天，达标率54.3%，同比上升1.2个百分点;重污染8天，同比减少10天。

据了解，各区7月份的PM2.5浓度在41-52微克/立方米之间，其中，石景山、海淀、西城、通州等区浓度较高,平谷、怀柔、延庆等区浓度较低;除房山区外，其他区浓度均同比下降，降幅在3.8%-24.1%之间,其中，平谷、通州等区降幅较大。

北京市环保局介绍，截至目前，北京市蓝天保卫战重点工程项目进展顺利，有部分任务提前完成。

在控车减油方面，截至7月底，全市共报废转出国Ⅲ排放标准的柴油货车3.1万辆。加快推进汽油销售量超过2000吨的加油站油气回收在线监控改造，全市共完成84座。

能源清洁化方面，全市450个村散煤清洁能源替代工程全速推进，314个村的“煤改电”外部管线工程已进场施工，其中294个村完工。

治污减排方面，截至7月底，已淘汰退出548家不符合首都功能定位的一般制造业企业，超额完成全年500家的任务目标。依法清理整治146家“散乱污”企业，实现“动态摸排、动态清零”。

另外，北京以重型柴油车为重点，强化移动源污染执法。截至7月底，全市人工检查重型柴油车121.7万辆次、处罚18.3万辆次;检查非道路移动机械5828台、拟处罚801台。对重型柴油车实施闭环管理机制，截至7月底，各进京口现场拦截超标排放黑名单车辆1208辆。

今年以来，在环保治理领域，北京一直在创新机制，环保、公安、城管执法等多部门联合，市、区、乡镇（街道）三级联动在全市90多个乡镇（街道）开展“点穴式”执法，从环境治理入手，更精准发现和锁定污染源，对发现的环境违法行为立案100余起，处罚近400万元（人民币，下同，约80万新元），促进属地有效改善空气质量。

同时，将163个乡镇（街道）纳入全市大气污染防治精细化管理示范区域，示范乡镇（街道）在现有网格化工作基础上，全面摸排污染源。1-7月全市环保系统共立案处罚固定源环境违法行为2189起，处罚金额1.22亿元，其中以餐饮、汽修、家具、印刷等排放挥发性有机物行业为重点，开展专项执法，餐饮油烟与露天烧烤投诉举报量均同比下降。

下一步，近期将编制出台北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划，打好重型柴油车、挥发性有机物、扬尘污染治理攻坚战，抓好秋冬季攻坚行动，统筹工程、管理、应急减排，推进空气质量持续改善。

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