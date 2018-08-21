王沪宁同越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈国旺举行会谈

中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁昨日在北京同越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈国旺举行会谈。

据新华社报道，王沪宁表示，当前中越关系总体保持良好发展态势，习近平总书记和阮富仲总书记2017年再次实现历史性互访，为新形势下中越关系发展指明了方向、规划了蓝图。今年以来，中越关系又呈现出许多新形势、新变化、新亮点。希望双方聚焦贯彻落实两党总书记重要共识，切实发挥两党高层交往对中越关系的政治引领作用，推动中越全面战略合作伙伴关系持续健康稳定发展。

王沪宁表示，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国党和政府一贯从战略高度和长远角度看待中越关系，愿同越南党和政府一道，把两党两国老一辈领导人共同缔造和精心培育的中越传统友谊不断传承好、巩固好、发展好。推进中越关系，双方要加强高层交往、增进政治互信，夯实中越命运共同体的安全根基，加快推进中越各领域务实合作，改善中越关系民意基础，维护南海局势和平稳定。

陈国旺表示，越中两党关系对越中关系发展发挥着关键引领作用。中共十九大之后，习近平总书记首次出访就来到越南，同阮富仲总书记指导越中关系得到新的全面发展，令越南党、政府和人民深受鼓舞。巩固、加强、深化越中传统友谊是越方的一贯坚定立场，中国是越南对外关系的头等优先，越南党始终坚定支持社会主义中国发展强大，希望同中方一道，秉持“十六字”方针和“四好”精神，深化治党治国经验交流，加强各领域务实合作，妥善管控分歧，共同建设越中具有战略意义的命运共同体。

报道称，双方还相互介绍了各自国内形势和党建情况。

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