宋楚瑜赞柯文哲“两岸一家亲”务实

台湾六名亲民党、无党籍台北市议员共组的“台北监督连线”，昨天邀请亲民党主席宋楚瑜、台北市长柯文哲同台造势。宋楚瑜大力称赞柯文哲敢讲“两岸一家亲”就是务实，还称“柯宋就是可颂”，又好吃又有意义。

据联合新闻网报道，对于柯宋同台是否吸走浅蓝选票？国民党台北市长参选人丁守中昨说，他不会紧张，柯有很多市政缺失，没有具体建设。民进党台北市长参选人姚文智竞选办公室发言人洪立齐表示，组党或跟谁同台，都是柯的自由，大家应多关心市政。

亲民党市议员黄珊珊、林国成、无党籍市议员陈政忠、李庆元及亲民党市议员参选人洪士奇、无党籍市议员参选人徐立信共同组成“台北监督连线”，主打“放下蓝绿、民生第一”，就连参选人的“战袍”都是清一色白底、蓝绿色字样，和柯文哲竞选主色调相似。

宋楚瑜表示，柯文哲和亲民党的想法一样，就是“两岸一家亲”，柯文哲敢讲这句话，就代表了解作为政治人物，最重要的就是务实，两岸不能再用战争军事手段解决问题。

柯文哲说，台北市的市政发展和台湾的政治是一样的，三年多前选出无党籍的台北市长，显示台湾民众，特別是台北市民，对蓝绿两极对抗的政治感到厌恶。

是否象征亲民党和柯文哲结盟合作？柯文哲说，“合作啦，不要说结盟”。

至于2020年总统大选是否可能“柯宋配”？宋楚瑜说，到目前为止，心里掛念的是希望柯文哲做好市政。至于是否会期许柯文哲“做好做满”？宋楚瑜说，希望柯文哲把现在的市政做好。

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