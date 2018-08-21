与萨尔瓦多断交 台湾剩17邦交国

中美洲小国萨尔瓦多（El Savador）今宣布与台湾断交，并同中国大陆建交。这是总统蔡英文上台两年多来，第五个与台湾断交的国家。台湾现仅剩17个友邦。

据《澎湃》新闻快讯，中国大陆国务委员兼外交部长王毅，今天在北京与萨尔瓦多外长卡斯塔内达举行会谈。会谈后，两国外长签署了建交的联合公报。

蔡英文昨晚才刚结束出访中南美洲友邦巴拉圭和伯利兹（Belize），今早却传出外交噩耗。陪同蔡英文出访的外交部长吴钊燮，今早在台北召开紧急记者会指出，台湾当局是在今早7时许接获消息，指萨尔瓦多将与北京“进行关系的建立”，台湾于是决定与萨国断交。他指出，萨国和北京选在此时宣布消息，“针对性非常强”。

刚与上个月赴萨国试图稳固邦交的吴钊燮，也痛批北京通过金援挖走台湾友邦，他对大陆的做法“无法接受”。全程以“中国”称呼对岸的吴钊燮也指出，此次断交凸显北京“强力打压无孔不入，无所不在”，他呼吁全民要“更加团结、坚定、努力”。

这是吴钊燮接任外长来，在任内丢失的第三个友邦。针对是否会同上回与布基纳法索断交后一样向蔡英文请辞，吴钊燮今早含糊以对，表示“这件事情是不是我的责任，我会再跟长官讨论”。

有关萨尔瓦多与台湾断交的传闻近一周甚嚣尘上。专研拉丁美洲经贸的学者杨建平15日在《关键评论网》专栏中曾指出，萨尔瓦多耗资1亿美元（约1.4亿新元）打造的现代化港口，长年巨额亏损，也无国际港口营运商投标，因而萨国政府对陆资寄予厚望。

杨建平也提到，美国驻萨尔瓦多大使曼斯（Jean Manes）也曾于7月公开表示，大陆进军中美洲暨加勒比海地区动作频频，除经济目的外，更可能具有军事用途。杨建平指出，萨尔瓦多国防部长蒙吉亚（David Munguía Payés），也在7月31日的采访中透露，大陆有意军售武器给萨国，显示两国已来往频繁。

吴钊燮今早指出，萨尔瓦多自去年以来，不断向台湾要求资金，内容包括东边联合港开发案，而台湾政府派遣专业工程团队评估后，认为是不合适的开发案，也可能导致台湾和萨国政府陷入高度债务风险。吴钊燮强调，身为负责任政府，台湾与许多“理念相近国家”一样无法答应开发这个“不切实际的开发案”。

另外，由于萨尔瓦多正值总统选举期间，明年2月将选出新政府，吴钊燮直言，萨国执政党在民调大幅落后的状况下，希望台湾挹注其选举经费。但我政府认为此要求违背民主原则，因此也无法答应。吴钊燮说，只要能协助增加双方福祉的计划，台湾都愿意考虑，但与中国大陆进行金钱竞逐、甚至违法政治献金，都是“不负责任的做法”，台湾不愿意进行。

据外电报道，萨国总统桑契斯今天在电视演讲中指出，与中国大陆建交是“迈往正确方向”的一步，“符合国际法、国际关系原则和当代无可避免的趋势。这将让我国大幅受益。”

由于民进党政府拒绝承认“九二共识”，两岸关系自蔡英文上台以来急冻，北京不仅加大对台军事动作，更限缩台湾的国际参与空间。

台湾最大在野党国民党今早也发声明，指萨国与台湾断交“绝对不是明智之举”，并呼吁中国大陆重视“中华民国”的存在，不该限缩台湾的国际空间。国民党也痛批蔡英文政府“让台湾孤立，让中华民国与邦交国一个个断交”，并要求而要求蔡政府对“无能、错误、又不懂反省的外交政策”道歉。

（联合早报台北特派员黄顺杰报道）

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