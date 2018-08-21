中国网络普及率57.7％ 逾8亿网民受益互联网高速发展

中国互联网络信息中心（CNNIC）8月20日发布的第42次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2018年6月，中国网民规模达8.02亿人，普及率为57.7％；2018年上半年新增网民2968万人，较2017年末增长3.8％；中国手机网民规模达7.88亿，网民通过手机接入互联网的比例高达98.3％。“中国互联网基础设施建设不断优化升级，提速降费政策稳步实施推动移动互联网接入流量显著增长，网络信息服务朝着扩大网络覆盖范围、提升速度、降低费用的方向发展。互联网普惠化成果显著。”中国互联网络信息中心主任曾宇如是说。

据《经济日报》报道，8亿多网民赋予着互联网产业发展的“加速度”。从个人应用来看，2018年上半年，中国个人互联网应用保持良好势头，互联网在满足人民群众需求层面表现愈发强劲，与出行、环保、金融、医疗、家电等行业的融合也在不断趋向深入。

据了解，电子商务与移动支付继续普及，截至2018年6月，台湾网络购物用户和使用网上支付的用户占总体网民的比例均为71.0％，手机网民中使用移动支付的比例达71.9%。电子商务、社交应用、数字内容相互融合，社交电商模式拓展了电子商务业务，电商企业推出具有数字内容的多元化购物场景。在此基础上，电子商务总体保持稳定发展，在协调供给侧结构性改革，拉动就业，助力乡村振兴等方面发挥重要作用，此外，绝大多数支付机构接入网联，提高了资金透明度和网络支付的安全性。

另一方面，对互联网催生出的新业态、新模式，也在经历着规范化有序化发展的过程。以互联网理财为例，中国互联网理财使用率由2017年末的16.7％提升至2018年6月的21.0％，互联网理财用户增加3974万，半年增长率达30.99％。“在网民理财习惯逐渐得到培养的同时，监管也在进一步加强。货币基金、互联网银行理财和P2P网贷理财等多个领域监管政策进一步收紧。”曾宇告表示。

此外，随着提速降费和4G的普及，新的互联网产业“风口”也在出现，比如短视频应用的迅速崛起，截至今年6月，短视频应用用户规模达5.94亿，占网民整体规模的74.1%。

8亿多网民的巨大规模，也在推动中国政务服务线上化速度的明显加快，各级政府积极利用互联网在国家管理和社会治理中的作用，用信息化手段更好感知社会态势、畅通沟通渠道、辅助决策施政。截至2018年6月，中国在线政务服务用户规模达到4.70亿，占总体网民的58.6％。

从政务服务线上化的推进来看，“务实”成为最突出的特征。一方面，政府网站“僵尸”“睡眠”现象得到了切实消除，各级政府网站集约化程度明显提升，政府网站通过统一标准体系、集中管理信息数据、集中提供内容服务，以及县级政府网站逐步整合至地市级政府网站等方式，实现政府网站资源优化融合、平台安全和数据共享。截至今年6月，中国政府网站总数为19868个，较2015年第一次普查时缩减70.1％。

此外，政务服务的提供者们也学会了通过“超级入口”提供更为便捷的公共服务，有42.1％的网民通过支付宝或微信城市服务平台获得政务服务，为网民使用最多的在线政务服务方式；其次为政府微信公众号，使用率为23.6%。此外，截至今年6月，经过新浪平台认证的政务机构微博数量达到137677个。“这些新渠道的使用，帮助各级政府回应社会关切、推动协同治理，不断提升地方政府信息公开化、服务线上化的水平。”曾宇表示。



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