金厦通水 马英九：政府不接受九二共识难以推动

台湾前总统马英九今日出席中华战略协会“纪念823台海战役战胜60周年”学术研讨会。他在致词时表示，两岸和解后从大陆送过来的不再是砲弹，而是观光客和最近的金厦通水。他表示，如果不是在自己任内开始推动通水，他非常怀疑在政党轮替之后，“一个不接受就二共识的政府”能不能推动这项工作。

据联合新闻网报道，马英九表示，从2008年两岸开始直航后，大量的大陆观光客来到金门，他们都会在礼品店用大陆砲弹制造的菜刀回去做纪念品。两岸和解后，从大陆送过来的不再是炮弹，而是观光客还有最近的金厦通水。

马英九表示，他在担任总统之后开始推动金门跟厦门通水，其中谈判的艰难程度是非常高，但不做不行，金门缺水的结果不但土壤盐化还土地下陷，再不处理会使金门发生永久性的伤害，终于在他任内最后一年完成了签署，最近双方开始通水，达到共饮一江水的愿景。

马英九说，金厦通水是继小三通大三通后，两岸关系一场革命性的新页，如果不是他当时推动的话，他非常怀疑在政党轮替后，“一个不接受就二共识的政府能不能推动这项工作”。

马英九语重心长的说，两岸要真正要和解，大家要遵守一个共同的交通规则，马习会时他宣布这场会议代表了我们跟大陆愿意、也能够，并且有信心用和平方式来解决争端，也唯有如此两岸才能在未来共存共荣，这也是今天823砲战60年纪念最重要的意义之一。



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