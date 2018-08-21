山东多市取消退役士兵文化考试 量化评分排序选岗

今年“八一”前夕，退役军人事务部等10部门联合印发《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（以下简称《意见》），从各方面进一步完善退役士兵安置工作的政策制度，明确安置责任。

据澎湃新闻网报道，该《意见》也是党中央决策部署组建退役军人事务部后，首个专门针对由政府安排工作退役士兵出台的政策性文件。

其中，《意见》提到，“把退役士兵服现役期间的表现作为安排工作的主要依据，结合量化评分情况进行排序选岗，使服役时间长、贡献大的退役士兵能够优先选岗。要进一步健全‘阳光安置’制度，各地可结合实际研究制定选岗定岗的具体办法措施。”

目前，各省份已逐步开展部署2018年度的退役士兵就业安置工作。而山东结合其实际情况推出的一项工作“创新”——“取消退役士兵文化考试”已引起外界关注。

另外，据《青岛财经日报》8月9日报道，青岛市民政局昨天（8日）下发通知，明确自2019年起，取消符合政府安排工作条件退役士兵文化考试，确需组织文化考试的，文化考试成绩占考试考核总成绩的比重不得超过20%。

报道称，8月3日，山东省退伍军人和军队离休退休干部安置办公室下发通知：“为贯彻落实《意见》要求，各市在组织今年符合政府安排工作条件退役士兵安置中，一般不再进行文化考试。确需组织文化考试的，文化考试成绩占考试考核总成绩的比重不得超过20%。自2019年起，取消符合政府安排工作条件退役士兵文化考试。”

因此，根据退役军人事务部、山东省安办通知要求，青岛市结合实际情况，在组织今年和以后符合政府安排工作条件退役士兵安置中，以退役士兵档案为依据统一进行量化评分，按照档案分数公开选岗，不再进行文化考试。

此外，山东泰安、临沂、济南等市也公布了一般不再进行退役士兵文化考试的相关举措。

泰安市民政局于8月16日在其官网发布了《关于符合政府安排工作条件退役士兵不再进行文化考试的通知》。

该《通知》称，根据《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》和山东省安办通知要求，结合泰安市实际情况，经研究，泰安市从2018年开始，对符合政府安排工作条件退役士兵安置，不再进行文化考试，以退役士兵档案为依据，统一进行量化评分，按照档案量化评分排序公开选岗。

另据《沂蒙晚报》8月17日报道，16日，临沂市民政局下发《关于我市退役士兵就业安置不再进行文化考试的通知》指出，按照山东省安置办通知要求，结合临沂市实际，经研究，临沂市在今年和以后的符合政府安排工作条件退役士兵安置工作中，以退役士兵档案为依据进行量化评分公开选岗，不再进行文化考试。

8月20日，济南市民政局官网发布《关于我市符合政府安排工作条件的退役士兵安置工作不再进行文化考试的公告》称，济南市自2018年起，符合政府安排工作条件的退役士兵安置工作不再进行文化考试，实行档案考核、量化评分、排序选岗的办法公开安置。

一般不再进行文化考试后，退役士兵的工作安置以何作为标准？综合上述信息来看，济南、青岛等市基本均将退役士兵的档案量化评分后，进行排序选岗。

此前，根据山东省2015年通过的《山东省退役士兵安置办法》规定，“退役士兵安排工作实行文化考试与档案考核相结合的安置方式，退役士兵档案考核分值权重不得低于考试考核总分值的60%”。



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