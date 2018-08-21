蔡英文：不会因为中国大陆的打压而退缩

针对中华民国与友邦萨尔瓦多断交，台湾总统蔡英文中午招开记者会，表示中华民国台湾不会因为中国大陆的打压而退缩，愈是打压中华民国台湾愈要走出去。

据中时电子报消息，蔡英文表示，身为国际社会的一份子，台湾有权利立足世界、走向世界。2300万的台湾人民和其他国家的人民一样有权利，享受平等、自由、独立主权和尊严。这是我们的立场。也是普世的公理。就在刚才我们终止了跟萨尔瓦多的邦交，我们掌握这个信息已经有一段时间，在这段时间我们竭尽所能，做了很多的外交的努力，也和我们国际的盟友，一起希望避免萨尔瓦多成为两岸外交战的战场。

很遗憾的是中国大陆政府并没有任何退让的意思，因此再三地施压，企图以萨尔瓦多的断交来打压台湾人民走向世界的意志。断交并不是单一的事件，这些都是大陆一连串文攻武吓的一环。包括军机绕台、要求国际航空公司改名、以及取消台中市东亚青运举办。还有最近85度C的事件，大陆的打压从来没有改变过，而且无孔不入。

现在的大陆，不只是两岸和平的威胁。大陆现在在世界各地所做的，不论是干涉各国内部的事务、破坏国际市场的秩序，已经造成全球局势的高度不稳定。我们要再一次地提醒国际社会，这不只是台湾的事。

摆在眼前的事实是，现在的两岸关系，已经不只是两岸之间的问题，它也是区域问题的一环，中国大陆对亚洲地区的企图心，尤其是去挑战、甚至于取代传统力量所主导的国际次序。再加上日趋复杂的贸易冲突，大陆正以加深对台湾的压力，凸显他在区域当中的影响力和实力。



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