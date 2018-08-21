《环球时报》社评：萨尔瓦多不会是最后一个

中国大陆与萨尔瓦多共和国北京时间21日上午宣布建立外交关系，台湾方面稍早已经传出萨与台“断交”消息。这是蔡英文上台两年多台湾丢掉的第五个“邦交国”，台湾至此只剩下17个“邦交国”了。

据《环球时报》今日发布的社评称，没有人对萨与台“断交”的消息感到真正的意外。因为所有人都清楚，台湾遭遇的“断交潮”还将继续下去，萨尔瓦多不是与它“断交”的最后一个，悬念仅仅在于：下一个是谁。

社评称，台“外交部”今天做说明，称萨尔瓦多从去年开始一直向台湾要求大量资金援助，因遭拒绝而生此变。这一说明恰恰暴露了台湾的“外交老底”：它的所有“邦交”都靠花钱勉强维持，因而都是畸形的，岌岌可危。

社评指，有人怀疑，那些弃台而投大陆的原台湾“邦交国”都是大陆花更大价钱“撬过来的”，那是很老的认识了。大陆很弱的时候，台湾可以与大陆拼钱，搞得小国在两岸做选择时，眼里也只有钱。但是今天的两岸已经不可比，中国大陆意味着大量的机会，是一点钱取代不了的。与北京建交、而非为一点钱就被不受国际承认的台湾收买，也越来越成为正常国家自尊和自信不可缺少的支点。

社评说，所以中国大陆已经用不着花钱“撬”台湾的“邦交国”了，大陆与很多台“邦交国”的贸易额已经超过台与那些国家的贸易规模，它们与大陆建交已是大势所趋，台“邦交国”归零只是时间问题。

社评表示，接下来台湾要维系“邦交”须付出更大成本，那些小国会变本加厉地敲诈台当局，要求台难以承受的经济援助。它们那样做有道理，因为与大陆建交的机会意义不断扩大，放弃这些机会所意味的损失也越来越大，台湾必须花更多钱来赎买其与那些国家的“邦交”。

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