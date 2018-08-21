黑龙江省纪委监委：佳木斯市郊区政协主席张建国主动自首

据澎湃新闻网消息，黑龙江佳木斯市郊区政协主席张建国主动向党组织坦白交代违纪违法事实，并到市纪委监委自首，目前正接受纪律审查和监察调查。
张建国简历
张建国，男，汉族，1966年3月生，黑龙江庆安人，1988年12月加入中国共产党，1990年10月参加工作，佳木斯工学院农业机械设计专业毕业，大学学历，工学学士。
- 1986.09—1990.08 佳木斯工学院农业机械设计专业学习
- 1990.08—1990.10 待分配
- 1990.10—1998.03 佳木斯市总工会组织部干事
- 1998.03—1999.09 佳木斯市总工会组织部副主任科员
- 1999.09—2000.03 佳木斯市总工会组织部副部长
- 2000.03—2002.03 佳木斯市总工会组织部副部长、主任科员（其间：2000.09—2001.07北京大学经济管理高级研修班学习）
- 2002.03—2004.05 佳木斯市总工会组织部部长
- 2004.05—2005.09 佳木斯市总工会副调研员（西藏仁布县委常委、县委办主任）
- 2005.09—2007.05 佳木斯市总工会副主席（西藏仁布县委常委、县委办主任）
- 2007.05—2017.01 桦川县副县长（其间：2009.09—2009.11佳木斯市委党校县处级班学习）
- 2017.01— 佳木斯市郊区政协主席（佳木斯市纪委监委）
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