萨尔瓦多与台断交 吴敦义：烽火再现心里很不安

针对今日萨尔瓦多与台湾断交，跟中国大陆建交，国民党主席吴敦义表示，国际外交关系要有两岸和平稳定做基础，现在看起来“烽火”又出现，“我觉得心里很不安”，政府应该要衡量接连断交，是决策的错误，还是外交部门的责任？

据《自由时报》报道，对于萨尔瓦多与台湾断交，吴敦义今午出席中华战略学会餐会前受访表示，断交是非常不好的信息，非常重要的原因就是因为两岸的关系变成停滞甚至退后，两年多来，紧张程度只有继续升高。

吴敦义说，过去之所以能维持邦交国数字，能举办台北世大运，也是因为当年马英九政府在两岸气氛不错的情况下，向世大运总部申请；马政府期间，免签国也从54国增加到164国。

吴敦义指出，国际外交关系是因为有两岸和平稳定发展的关系做基础，在2008年马政府上台后，他应邀到北京访问，与前中国大陆领导人胡锦涛在5月28日达成的基本共识，两岸在这样的基础下，不互挖墙脚，不烽火外交，把钱省下来在国内推动建设，造福民生。

吴敦义说，不过现在看起来，烽火又出现了，“我觉得心里很不安”，他认为，蔡英文政府应釜底抽薪，把两岸回复到马政府那八年的和平稳定发展，又能确保中华民国的生存跟尊严，又能把握国际空间不会被紧缩 。

媒体询问吴敦义，蔡英文是否应该道歉或外交部长吴钊燮下台？吴敦义表示，他不能代替蔡回答，应由蔡自己衡量对国人是不是达到她竞选总统时承诺，两岸关系不但不会后退，也不会停滞，让国际空间更宽广；自我检讨到底是更宽广？还是被紧缩？

吴敦义也说，哪位主管官员应该负什么责任？政府里头有衡评标准，他不便去随便指责说谁应该下台，应该让蔡英文政府自己去衡量，是决策的错误？还是外交部门的责任？



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