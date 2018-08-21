天津实施最严围填海限批政策：要求自然岸线不低于18公里

天津市政府办公厅日前印发《天津市海洋生态环境保护实施方案》（以下简称《实施方案》），提出到2020年，全市实施最严格的围填海限批政策，自然岸线保有量不低于18公里，保有率不低于5%。

据《中国环境报》消息，根据《实施方案》确定的目标，到2020年，天津市入海河流水质有所改善，全市近岸海域水质优良（一、二类）面积比例达到国家考核目标要求；湿地面积（含滨海湿地）不低于2956平方公里，湿地面积不减少；海水养殖面积控制在3000公顷左右。

《实施方案》明确了改善海洋生态环境、保护自然岸线的主要任务。坚决禁止填海造地。暂停审批新增围填海和占用自然岸线的用海项目。加强围填海管理和监督，加强海洋工程建设项目环境准入管理，严格海洋工程建设项目审查。坚决保护自然岸线。严禁在现有自然岸线从事可能改变自然岸线属性的开发建设活动。加大沿海滩涂生态保护和修复力度。

坚决整治污染排放。加强陆源污染控制。全面落实河长制。2020年底前，按中国国家要求完成相关行业排污许可证核发，严格按证监管。坚决保护海洋生态系统。加强海洋渔业水域和生物多样性保护。科学实施增殖放流，年度放流各类物种10亿单位以上。到2020年，压减国内海洋捕捞机动渔船60艘，盐田生态养殖面积控制在3000公顷。

优化调整经济结构和产业布局。加强对2016年和2017年已退出产能的监督检查，严防死灰复燃。推动重大石化产业项目向南港工业区集聚，重点发展石油化工、海洋化工、精细化工、能量综合利用等循环经济产业链。

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