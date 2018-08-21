台经济部：对萨尔瓦多出口占比不高

台湾外交部今天宣布与中美洲邦交国萨尔瓦多断交，台经济部表示，对萨国出口额在台湾整体出口额占比不高，初步估计影响不大；不过，台外贸协会下半年预计在萨国办理活动都已宣布停办。

据联合新闻网报道，台外交部长吴钊燮今天宣布，中华民国与萨尔瓦多断交，这也是4个月内，第三个断交的邦交国，目前中华民国邦交国已降到17个。

台萨签有自由贸易协定（FTA），经济部官员表示，根据FTA内容，若要终止协定，须由其中一国通知另一国后180天生效，但目前互相都没有收到通知，因此FTA还是有效状态。

官员说，台商过去在萨尔瓦多投资经营状态都不错，并已登记当地公司，有稳固基础，应不致受到断交影响；此外，萨尔瓦多为台湾第73大贸易伙伴，台湾去年对萨尔瓦多出口金额占整体出口比重仅0.03%，应不致对国内经济带来冲击。

台萨目前签有双边经贸协定，包括台萨保护智慧财产权协定、台萨自由贸易协定、台萨中小企业合作协定、中华民国对外贸易发展协会与萨尔瓦多国际会展中心合作协议、台湾咖啡协会与萨尔瓦多咖啡委员会合作协议。

外贸协会秘书长叶明水表示，与萨国签署合作协议，为会展中心之间的业务合作，受断交影响不大。

不过，外贸协会规划在8月25日出发的拉丁美洲拓销团，已取消前往萨尔瓦多办理贸易洽谈会行程，按原定规划将访阿根廷、智利及墨西哥；原定11月11日、受外交部委办的“2018萨尔瓦多国际双年展”，也已配合外交部意见宣布停办。

叶明水表示，今年在萨尔瓦多活动先行停办，之后会视双边情势及业者需求，再决定是否办理相关活动。

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