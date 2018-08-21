普华永道：上半年中国并购交易总额下滑18%

国际会计师事务所普华永道今日发布报告称，2018年前6个月，中国并购活动交易金额下跌18%至3483亿元（美元，下同，4760亿新元），但交易数量仍维持在5653宗的高位，较去年同期增加191宗。

据中新社报道，该报告所指的并购活动，包括国内外战略投资、财务投资（私募和风险投资）以及中国企业海外并购。

普华永道中国内地及香港私募股权交易主管合伙人刘晏来表示：“尽管并购交易数量仍处于高水平，整体交易金额却相对偏低。

海外并购交易跌幅尤其显著，继2016年创下历史高位后，已连续四个半年度出现回落，但交易金额仍较2016年以前水平高出约三分之一。”

就交易金额而言，欧洲取代亚洲成为上半年中国企业海外并购的首选地区。

报告分析称，长期来看，中国海外并购交易自2016年上半年创历史新高之后持续出现下滑，主要归因于对美国投资大幅下滑。

2018上半年，中国境内战略并购交易金额下跌27%，其中包括了24宗10亿元以上的超大型交易，较2017年下半年的32宗出现回落。据分析，并购投资步伐放缓，一定程度上反映了中国政府致力去杠杆的成效，而上市企业受到的影响尤为显著。

财务投资者方面，传统私募股权基金在募资方面仍保持强劲的势头，而风险投资基金的并购交易金额更创半年度新高。由私募股权基金及财务投资者推动的海外并购金额顺应整体市场环境下跌。报告指出，私募股权基金在海外并购中依然保持活跃并持续关注相应机会。



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