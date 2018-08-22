李强会见美中贸易全国委员会会长：中美经贸健康稳定十分重要

上海市委书记李强昨日会见了美国美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦一行。

据澎湃新闻网报道，李强说，今年是中国改革开放40周年，中国国家主席习近平在博鳌亚洲论坛发表主旨演讲时强调中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。作为中国最大的经济中心城市，上海是靠改革开放发展起来的，未来还是要靠坚定不移改革开放。

报道称，今年11月，首届中国国际进口博览会将在上海举办，他欢迎大家把握机遇、积极参与，展示优质产品，拓展经贸合作。

李强表示，中美经贸关系健康稳定发展十分重要，希望美中贸易全国委员会及时传递在华美资企业的呼声，为维护促进中美经贸关系发展发挥好桥梁纽带作用。

另外，克雷格·艾伦感谢上海市委、市政府长期以来对在沪美资企业的关心支持，高度评价上海为企业发展提供的良好营商环境和优质政务服务。他说，我们赞同美中两国应通过谈判协商解决贸易分歧和问题，将继续支持美资企业扩大在华在沪投资，并组织企业参展首届中国国际进口博览会。

会见中，李强还同陶氏化学、可口可乐、宝洁、艾默生、联合办公空间WeWork、强生、高通、英威达、资本集团、富美实公司等美资企业代表亲切交谈，听取企业在沪经营情况和发展设想，并就共同关心的问题进行了交流。

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