河南全面整治楼市乱象 严打投机炒房和虚假广告

河南省住房和城乡建设厅的官网昨日发布了关于印发《河南省打击侵害群众利益违法违规行为治理房地产市场乱象专项行动实施方案》的通知（以下简称“通知”）。

据新浪财经报道，通知指出，河南省住建厅等九部门将针对各地存在的房地产市场乱象，通过组织开展企业自查自纠、市（县）部门联合执法检查、省级抽查验收等专项行动，严打投机炒房和虚假房地产广告等违法违规行为。

据了解，此次专项治理行动将持续至今年年底。其中， 8月开始宣传动员，9月各地开始自查自纠，10月-11月开始集中检查，12月进行督查整改和总结验收工作。

值得一提的是，同日黑龙江住建厅也发文称，正式启动由住建、物价、公安、税务等八部门联合执法的专项整治行动。

对此，易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，这说明了一个很重要的趋势，即当前房地产秩序管控，不再局限在省会城市，而是扩大到全省范围。

从市场主体来看，各地的调控均明确要严管五种市场主体，即开发商、中介、代理机构、房地产广告商以及炒房者。

从操作层面来看，河南此次推出的政策明确了省会城市郑州履行主体责任的概念。希望当地主管部门能够结合郑州市场实际，在市场交易秩序规范方面做到位，进而形成示范作用。对于河南其他县市，通知则强调要对重点领域进行打击。

另外，通知指出，各地房地产主管部门要牵头建立专项行动信息发布机制，各地工商、物价、公安、银监、保监、司法、宣传等部门要积极配合，通过报纸、广播、电视、网站、新媒体等加强政策解读，正面引导舆论，对房地产主管部门确定的违法违规典型案例进行曝光，形成震慑，为房地产市场营造良好的舆论环境。

严跃进表示，这一轮监管的新特点其实是关于舆论的监管，此次政策明确提到了要对房地产违规等案例进行曝光，尤其还提到了“新闻稿件由房地产主管部门审核把关”，这些内容其实都是为了从正面引导舆论，发挥震慑力，继而促进市场的平稳健康发展。



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