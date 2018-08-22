中国央行：把好货币供给“总闸门” 绝不搞“大水漫灌”

中国人民银行副行长朱鹤新21日在中国国务院政策例行吹风会上表示，中国央行下一步将全力做好金融服务实体经济的工作，把好货币供给“总闸门”，通过机制创新提高金融服务实体经济的能力和意愿。

据中新社报道，朱鹤新表示，2018年以来，面对错综复杂的内外部经济金融形势，中国央行出台、落实了一系列旨在缓解融资难、融资贵的政策措施，为供给侧结构性改革和经济高质量发展营造了适宜的货币金融环境。

一方面，中国央行保持流动性合理充裕，适当对冲各种内外部因素影响；另一方面，牵头发挥政策合力，加大对重点领域和薄弱环节的金融支持力度。

“总体看，相关政策措施有序落实，政策效果逐步显现。”朱鹤新指出，效果主要从三个方面显现。

一方面，银行体系流动性合理充裕，贷款保持较快增长。7月末，金融机构超额准备率为1.7%，比去年同期高0.6个百分点；1-7月人民币贷款新增10.48万亿元（人民币，下同），同比多增1.69万亿元，已是去年全年同比多增量的近两倍，7月末贷款余额增速为13.2%。

另一方面，信贷结构继续优化，金融支持实体经济力度不断加大。高新技术制造业、服务业、扶贫等领域信贷支持力度较强，增速均明显高于全部贷款。截至今年6月末，项目精准扶贫贷款余额同比增长超过30%。7月末，普惠口径小微贷款同比增长15.8%，比上年末高6个百分点。

第三，债市融资功能有所恢复，高等级债券利率显著下行。1-7月，企业债券净融资为1.25万亿元，同比多1.35万亿元。7月末，5年期、10年期国债收益率分别为3.23%和3.48%，较上年末分别下降0.62个和0.40个百分点。

朱鹤新表示，央行下一阶段，一方面要加强统筹协调，既形成政策合力，又防止政策叠加；另一方面，要把握好度，保持战略定力。把好货币供给“总闸门”，保持流动性合理充裕。平衡好多个目标之间的关系，疏通货币政策传导机制，切实缓解企业融资难、融资贵的问题。

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