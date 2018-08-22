美国农民或将因贸易战减少种大豆

一家主要的农业贷款银行和一个重要的贸易团体都表示，中美之间的贸易战将导致美国农民未来几年减少大豆种植面积。

据彭博社报道，荷兰合作银行的分析师在周一的报告中写道，中国对美国大豆加征25%的报复性关税，有可能会抑制大豆价格，并迫使农民将种植面积减少至大约8000至8700万英亩，而2017年为9000万英亩。他们表示，假设天气条件正常，这可能意味着未来四年的产量将减少最多7%。

美国大豆出口协会首席执行官Jim Sutter周一接受采访时表示，他同意荷兰合作银行的观点。该组织计划下周在密苏里州堪萨斯城举行年度全球贸易交流会，Sutter说，这将是多年来首次没有与中国代表的签约活动。他说，一个中国代表团仍计划参加会议。

美国是世界上最大的大豆种植国。Sutter说，美国已经用了36年的时间来培育中国市场。根据美国农业部的统计数据，去年中国购买了超过120亿美元的美国大豆。

中国需求下降意味着美国大豆与巴西大豆相比价格便宜。Sutter说，虽然价格差距正在吸引其他国家的客户购买美国大豆，但不足以填补中国留下的空白。

Sutter表示，中国是一个巨大的市场，减少采购正在对美国市场产生影响。

虽然预计未来几年种植面积下降，但荷兰合作银行的分析师也认为，美国产量最终会因单位产量的上升而反弹。他们还预计，即使美中贸易不受限制，美国大豆价格仍将面临压力，因为供给相对于需求仍将充足。

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