中国首个金融法院受理首起案件

中国首个金融法院上海金融法院21日受理了成立后的第一起案件。

据中新社报道，于20日正式揭牌的上海金融法院方面表示，这是一起证券公司起诉投资公司的质押式证券回购纠纷案件，该案诉讼标的额超过1亿元（人民币，下同，2000万新元），符合上海金融法院作为中级法院管辖案件标的数额标准。

原告东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）诉称，其与被告北京某投资有限公司（以下简称“投资公司”）签订股票质押式回购交易协议，被告投资公司质押了其持有的某深交所上市股票，以此向东方证券融资1.1亿元。在此后的履约阶段，投资公司先后出现质押标的股票被司法冻结、交易履约保障比例过低、未按时支付利息等违约情形，东方证券向法院提起诉讼，要求判令投资公司偿还融资款，支付相应的利息、违约金、律师费，并在质押股票变现价款中优先受偿。

“看到金融法院成立的公告，我们马上决定第一时间过来。”东方证券代理律师表示，10多分钟就完成了整个立案程序，上海金融法院立案设备设施先进便捷，立案法官专业高效，总体感觉十分良好。

据院方表示，上海金融法院首日共收到诉讼材料21件，当场立案20件。受理案件标的总额超过人民币10亿元。

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