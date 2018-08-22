人走“查”不凉 20天内至少九名中国退休官员未安全着陆

据澎湃新闻报道，近期已退休官员密集落马，从中央纪委国家监委官网通报等权威信息来看，8月以来这20天，落马的退休官员就至少有九个。

8月4日，邯郸市委原常委、统战部部长王社群涉嫌严重违纪违法投案自首，接受纪律审查和监察调查。王社群是1956年生人，2016年6月以邯郸市委常委、统战部部长身份退休，至今已两年。

8月7日，中共中央纪委对天津市原副市长陈质枫严重违纪问题进行了立案审查。2013年陈质枫退休，距今五年。

8月8日，原海南省国土环境资源厅副巡视员唐文智涉嫌严重违纪违法，接受海南省纪委监委纪律审查和监察调查。2014年12月，唐文智办理退休。

同日，山东省人大内务司法委员会原副主任委员张建华涉嫌严重违纪违法，接受山东省纪委监委纪律审查和监察调查。张建华于今年2月退休。

8月14日，据天津市纪委监委消息：天津北方电影集团原党委书记、董事长王大方涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。王大方于去年7月退休，在其退休前，因违反组织纪律、廉洁纪律还曾经受到党内严重警告处分。

8月14日，恩施州人大常委会原副主任罗贤美涉嫌严重违纪和职务违法，接受纪律审查和监察调查，并被采取留置措施。罗贤美于2011年6月退休，2013年5月离职。

8月19日，内蒙古自治区农牧业厅原副厅长、党组成员，自治区兽医局原局长许燕辉涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。去年10月，60岁的许燕辉也已退休。

8月21日，珲春市人大常委会原党组副书记、副主任，市总工会原主席李国华涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。李国华在今年6月刚刚退休。

此外，原国家食品药品监督管理总局党组成员、副局长吴浈也于本月落马。今年3月本轮党和国家机构改革启动后，食药监总局整合并入市场监管总局，60岁的吴浈未在市场监管总局任职，有媒体报道称其已退休。

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