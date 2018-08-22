媒体：中日寻求重启并扩大货币互换 两国关系呈现回暖迹象

了解情况的消息人士称，日本和中国正在协商重启两国央行间的货币互换安排、并将其规模扩大至原先的10倍左右。这一迹象说明亚洲前两大经济体之间的关系回暖。

上次货币互换安排于2013年9月到期终止，当日中日关系正处于低潮。近几年领土争议和围绕日本战争时期历史的紧张情势，导致两国关系恶化。

路透社引述两名熟悉该协议情况的日本官员称，中国和日本已开始讨论重启货币互换安排，其中一名官员表示，互换安排的规模将约为3万亿日圆(371亿美元)，远超前次的37亿美元。

在金融动荡时期，货币互换可以向在中国经营的日资银行提供人民币资金、或向中国企业提供日圆资金，从而扮演安全网的角色。

中国国务院总理李克强5月在日本朝日新闻发表署名文章称，中国将与日本签署双边货币互换协议。一位日本消息人士称，中国政府非常希望恢复互换安排。

日本共同社周二称，两国可能会于本月在北京举行的金融对话中宣布该协议，但日本财务省的一位官员称，在即将召开的中日领导人峰会上宣布的可能性更大。

共同社报导称，日本政府正努力安排首相安倍晋三与中国国家主席习近平在10月会晤，并希望将恢复货币互换安排做为两国合作的象征。该报导未引述消息来源。

中国央行周二未立即回复路透通过传真发出的置评请求。

中日双边货币互换安排始于2002年3月，是为应对1990年代末亚洲金融危机而签署的多边货币互换协议，即清迈倡议的一部分。

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