一名19岁中国留学生在南非遭遇抢劫中枪身亡

中国驻约翰内斯堡总领馆于当地时间21日发布消息称，一名中国留学生在当地发生的一起抢劫案件中不幸中枪身亡，年仅19岁。

据中通社报道，20日晚，在南非第一大城市约翰内斯堡的同一所学校就读的8名中国男生结伴赴外地旅游后返回约堡，并于19时30分在当地的一处长途汽车站下车，计划乘车返回学校。因约定的车久等未到，20时30分左右，他们决定乘坐车站附近的一辆中巴返校，上车后才发现误入劫匪的“贼车”。

报道指，该车启动后缓慢前行，车内的一名劫匪突然举枪命令学生们放下手中的财物下车。8名学生将行李和背包交予歹徒后，欲索回包内护照时车辆突然加速，一名学生随即跳车，一名学生被劫匪开枪击中。学生们立即逃向附近的中央警察局报警求助，约10分钟后，警察在学生带领下赶到现场，发现受伤学生胸部中枪，并已身亡。

中国驻约翰内斯堡总领馆获知消息后立即启动领保应急预案，指派领事官员赶赴现场，向警方瞭解案情，表达对学生遇害的严重关切，要求警方调动一切可动用的力量，将凶手早日捉拿归案。总领馆领事官员还会见了有关学生，进行安抚、瞭解情况，并表示将密切关注此案进展，全力为善后等事宜提供协助。

近年来，中国与南非在教育方面保持着合作往来。中国外交部网站发布的数据显示，2017年，中国在南留学生总数为2500人，南非在华学习的学生总数为2663人。

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