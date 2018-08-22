王忠民:社保由税务局征收可打击逃避缴纳

中国社会保障基金理事会原副理事长王忠民直言，单从社会保障缴费占企业成本的比重来看，中国的社保缴费比较高，差不多排在全球国家的前三分之一。

据《信报》报道，王忠民解释称，中国过去的社会保障，特别是养老保障，都由第一支柱基础养老金来支撑，而基础养老金的主要来源是企业按职工工资的20%缴费进的社会统筹账户，以及个人按照工资的8%缴费作为个人账户。从侧面说明，中国缺乏第二支柱企业年金，及第三支柱个人商业养老保险作为有效的补充。因此，如果未来想降低缴费水平，当务之急是发展养老金第二支柱和第三支柱，并保障其有效运行。

对于中国社保缴费从明年起将由税务局统一征收，王忠民认为，这对税率、费率总量没有任何改变，但严肃性、强制性和法规性比之前要强得多。

此外，过去一些非规范性逃避社保缴费的方法没办法用了，而之前企业和个人都不愿意参与缴费的那一部分，现在必须要参与缴费。同时，很多原来没有参与到社保缴费中的企业，特别是没有参与到养老金系统的企业，也会加入进来。

另外，近期有专家提出“生育基金”，“丁克税”等观点。王忠民回应称，生育权应该是家庭和个人可以自主决策、自主选择的权利，对于选择不生育的人，不应该有惩罚性的措施。

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