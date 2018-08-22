中国A股今年境外资金净流入已超2000亿元人民币

中国A股21日全线大涨，站上5日线。同时，北上资金仍在持续流入。实际上，今年6月A股纳入MSCI（Morgan Stanley Capital International，摩根士丹利资本国际公司）以来，北上资金一直在持续进入A股。Wind数据显示，今年以来，沪深港通合计净买入金额已超过2000亿元（人民币，下同，399亿新元）。

据中通社报道，21日盘后数据显示，沪股通净流入16.99亿元，深股通净流入11.16亿元。北上资金通过沪股通、深股通总成交约合192.73亿元，净买入28.15亿元。

个股方面，成交净买入最多的个股为贵州茅台，北上资金净买入4.66亿元。五粮液、伊利股份、恒瑞医药等紧随其后。

实际上，6月A股纳入MSCI以来，北上资金一直在持续进入A股。除2月北向资金净流入为-26.29亿元外，其余月份均为正向净流入。且在第二季度，4月份通过沪深股通净流入的北上资金从3月97.13亿元的基础上，骤增至386.5亿元，5月的净流入规模更是达到508.51亿元。6、7两月，北上资金流入规模相对稳定，接近300亿元。8月至今，北向资金净流入也已达223.53亿元。

近30天以来，沪股通、深股通分别有7天、5天资金净流出，其余均为净流入。其中， 8月20日，沪股通净买入A股39.03亿元，创下2018年以来第二大单日净买入纪录，也是今年下半年以来单日最高纪录。

此外，Wind数据显示，近7日以来（8月15日-21日），北上资金通过沪深港通净买入排名前五位的个股分别为五粮液、中国平安、大族激光、伊利股份以及中国国旅，无一例外都是MSCI成分股。

同时，前期持续补跌的消费白马股引起了北上资金的高度关注。以五粮液为例，在持续阴跌之后，8月17日五粮液盘中触及60.61元的阶段性低位，同日北上资金净流入突然放大，从前一交易日的0.85亿元猛增至2.53亿元，并在随后两个交易日持续“加码”。

《人民日报海外版》报道，历经数次闯关，A股于今年6月1日正式纳入MSCI，最终纳入的成分股有226只，并于本月中增至236只。

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