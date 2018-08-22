报告：中国2018上半年国内游人数28.26亿人次

中国文化和旅游部官网8月22日发布《2018年上半年旅游经济主要数据报告》（以下简称《报告》）。2018年上半年，国民旅游消费需求旺盛，国内旅游增长稳定，入境旅游市场稳中有降，出境旅游市场平稳发展，国内旅游人数28.26亿人次，比上年同期增长11.4%；入出境旅游总人数1.41亿人次，同比增长6.9%。

据中国经济网报道，《报告》显示，上半年，国内旅游人数28.26亿人次，比上年同期增长11.4%。其中，城镇居民19.97亿人次，增长13.7%；农村居民8.29亿人次，增长6.3%。国内旅游收入2.45万亿元，比上年同期增长12.5%。其中，城镇居民花费1.95万亿元，增长13.7%；农村居民花费0.50万亿元，增长8.3%。

其中，红色旅游市场活跃。根据红色旅游信息报送系统中18个红色旅游信息报送重点城市和填报数据的436家红色旅游经典景区共接待游客4.84亿人次，相当于国内旅游人数的17.13%，实现旅游收入2524.98亿元，相当于国内旅游收入的10.32%。

《报告》显示，上半年，国际旅游收入618亿美元，比上年同期增长2.8%。入境旅游人数6923万人次，比上年同期下降0.4%。入境外国游客人数2377万人次，按入境人数排序，我国主要客源市场前17位国家如下：缅甸、越南、韩国、日本、美国、俄罗斯、蒙古、马来西亚、菲律宾、新加坡、加拿大、印度、泰国、澳大利亚、印度尼西亚、德国、英国。

上半年，中国公民出境旅游人数7131万人次，比上年同期增长15.0%。

了解订户特惠